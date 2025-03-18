18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Törenleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi anıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:41
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Törenleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Törenleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da coşkulu törenler gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikler, geçmişe duyulan saygının yanı sıra şehitlerimizin anısını yaşatma amacını taşıyor.

Edirne'deki Tören

Edirne'de, Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlik defterini imzaladıktan sonra, protokol üyeleriyle birlikte şehitliğe karanfil bıraktı.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden ve birçok davetli katıldı. Törenin ardından program, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Kırklareli'deki Tören

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü, anıta çelenk sundu. Vali Uğur Turan, şehitleri andıklarını belirterek, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Turan, «Bu eşsiz zafer, esaret altında yaşayan milletlere ilham kaynağı olmuştur» ifadesini kullandı. Tören, katılımcıların Kırkşehitler Anıtı'na çiçek bırakması ile devam etti ve Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan etkinlik ile sürdü.

Tekirdağ'daki Tören

Tekirdağ'da ise Valilik'teki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Valisi Recep Soytürk, şehitlik defterini imzaladı. Tören, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Protokol üyeleri, ardından şehit mezarlığını ziyaret ederek şehit aileleriyle sohbet etti ve karanfil bıraktı. Tören, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti.

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