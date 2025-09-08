18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı: 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Okullarda ilk gün heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sabah saatlerinden itibaren okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler başlangıç heyecanı yaşadı.

Yerel örnek: Çankaya Timur Ortaokulu

Çankaya Timur Ortaokulunda öğrenciler ile öğretmenler ilk günün coşkusunu paylaştı; okul ortamında yeni eğitim yılına ilişkin hazırlıklar dikkat çekti.

Uyum eğitimleri ve rehberlik çalışmaları

Okul öncesi eğitime başlayanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması amacıyla yapılacak rehberlik çalışmaları ise bu hafta 12 Eylül'e kadar sürecek.

Kitap dağıtımı

Bakanlıkça, tüm kademelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlıklar kapsamında 184.455.297 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Her Çocuk Bir Fidan

"Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterimleri gerçekleştirildi ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı yapıldı.

