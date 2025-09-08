18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı: 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

MEB'e bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 2025-2026 eğitim öğretim yılı için dersbaşı yaptı; kitap dağıtımı ve uyum çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:14
18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı: 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı: 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Okullarda ilk gün heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sabah saatlerinden itibaren okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler başlangıç heyecanı yaşadı.

Yerel örnek: Çankaya Timur Ortaokulu

Çankaya Timur Ortaokulunda öğrenciler ile öğretmenler ilk günün coşkusunu paylaştı; okul ortamında yeni eğitim yılına ilişkin hazırlıklar dikkat çekti.

Uyum eğitimleri ve rehberlik çalışmaları

Okul öncesi eğitime başlayanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması amacıyla yapılacak rehberlik çalışmaları ise bu hafta 12 Eylül'e kadar sürecek.

Kitap dağıtımı

Bakanlıkça, tüm kademelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlıklar kapsamında 184.455.297 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Her Çocuk Bir Fidan

"Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterimleri gerçekleştirildi ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Çankaya Timur Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
2
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
3
Tek Tıkla Alışveriş: Çevrim İçi E-Ticaret Tercih mi, Yönlendirme mi?
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı
5
Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma
6
Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada
7
Ömer Çelik'ten İzmir'de Şehit Olan Polislere Taziye Mesajı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat