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19 AB Ülkesi, Avrupa Yatırım Bankası'na Savunma Kredilerini Artırın Çağrısı Yaptı

19 AB ülkesi, Avrupa Yatırım Bankası'ndan savunma sanayisine yönelik kredi artışı talep etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:26
19 AB Ülkesi, Avrupa Yatırım Bankası'na Savunma Kredilerini Artırın Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği üyesi 19 ülke, Avrupa Yatırım Bankası (AYB)'na, savunma sanayisine yönelik finansmanı artırması için çağrıda bulundu. Finlandiya hükümetinin yaptığı yazılı açıklamada, bu ülkelerin AYB Başkanı Nadia Calvino, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB dönem başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk'a hitaben bir mektup yazdığı belirtildi.

Finlandiya'nın öncülüğünde kaleme alınan mektupta, AYB'nin savunma sanayisini destekleme amacıyla finansman olanaklarını artırması istendi. Mektupta, Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın değişen güvenlik sorunlarına atıfta bulunuluyor. Bu doğrultuda AYB, savunma projelerine yönelik mevcut finansman mekanizmalarını genişletmeye davet edildi.

Finansman erişiminin artırılmasının, savunma yatırımlarını teşvik edeceği belirtilen mektupta, üç 'acil eylem' önerildi: 1) Savunma kredilerinde dışlanan faaliyetlerin yeniden değerlendirilmesi, 2) Mevcut finansmanın artırılması için kredi politikalarının uyarlanması, 3) Güvenlik ve savunma projeleri için özel amaçlı borç ihracının incelenmesi.

Mektupta, "Finansman mekanizmalarını genişleterek ve mevcut tüm araçları kullanarak, Avrupa'nın savunma sanayisi ve teknolojik tabanını büyütmeye yönelik acil ihtiyaçları karşılayabiliriz. Böylece bu tabanın hem acil hem de uzun vadeli zorluklar karşısındaki kapasitesini artırabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Mektup, Finlandiya, Belçika, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Romanya, Slovakya, İspanya ve İsveç liderleri tarafından imzalandı. Ayrıca, AB liderlerinin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in katılımıyla 3 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak savunma zirvesinde bu talebin tartışılması bekleniyor.

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