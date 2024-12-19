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19 Aralık 2024 Gündemi: Zirve Toplantılarından Ekonomik Açıklamalara

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi'nde bir araya gelecek, bakanlar önemli etkinliklerde bulunacak. Asgari ücret toplantısı yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:00
19 Aralık 2024 Gündemi: Zirve Toplantılarından Ekonomik Açıklamalara

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar ve Görüşmeler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Kahire)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi'ne iştirak edecek. (İstanbul/13.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. Ayrıca, Polonez işçileri eylemi ile Metal-İş Sendikası eylemine ziyarette bulunacak ve Yarbay Ali Tatar'ı Anma ve Anlama programına katılacak. (İstanbul/11.00/14.30/20.00/Kocaeli/16.00)

Yasama, Yürütme ve Politika Gelişmeleri

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu'na katılacak. (Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "İnşaat Mühendisleri Günü Onur Gecesi" programına iştirak edecek. (Konya/19.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek. (TBMM/11.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

1- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de katılımıyla Avrupa Birliği liderler zirvesi düzenlenecek. (Brüksel/10.30)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin akabinde ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel Olaylar

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını yapacak. (Ankara/11.30)

Spor Gündemi

1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son haftasında Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. (Brugge/23.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, 5 maçla tamamlanacak. İskenderunspor-Atakaş Hatayspor, Kırklarelispor-Adana Demirspor, Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği-Kasımpaşa ve Bucaspor 1928-Göztepe müsabakaları yapılacak. (Hatay/13.00/Kırklareli/14.30/Erzincan/Ankara/17.00/İzmir/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Paris/22.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

5- Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak. (Ankara/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakası oynanacak. (Trabzon/14.00)

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