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19 Aralık 2024'te Türkiye ve Dünyada Önemli Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nde kritik görüşmelere katılacak. Ekonomi, siyaset ve spor alanında önemli etkinlikler gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:03
19 Aralık 2024'te Türkiye ve Dünyada Önemli Gelişmeler

GÜNDEM ÖZETİ

19 Aralık 2024 tarihinde Türkiye ve dünya gündemini şekillendirecek önemli olaylar ve etkinlikler bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de gerçekleştirilecek D-8 Zirve Toplantısı'nın açılış oturumuna katılacak ve Filistin ile Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturumda görüşmeler yapacak. Ayrıca, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Diğer Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından cezaevindeki Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret edecek. Ayrıca, Polonez işçileri ile Metal İş Sendikası eylemine katılacak ve Yarbay Ali Tatar'ı Anma Programı'na katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu'na Ankara'da katılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Mühendisleri Günü Onur Gecesi'nde Konya'da yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ele alınacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık bankacılık istatistiklerini açıklayacak. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da haftalık verileri duyuracak.

Dünya Diplomasi Olayları

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla Avrupa Birliği liderler zirvesi gerçekleştirilecek. Suriye'deki siyasi gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yakından izleniyor.

Güncel Durumlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla üçüncü toplantısını yapacak.

Spor Müsabakaları

Spordan gelen heyecan da artıyor. RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeşitli maçlar gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol ekibiyle mücadele edecek.

Bu kritik gelişmelerin sürdüğü günün sonunda, siyasetten ekonomiye, spordan diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye ve dünya gündeminde önemli yansımalar olması bekleniyor.

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