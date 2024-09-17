19 Eylül Gaziler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

19 Eylül Gaziler Günü Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir havalı tabanca atış etkinliği düzenledi. Bu anlamlı etkinlik Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşti.

Bakan Yardımcısı'ndan Anlamlı Mesaj

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Bu sadece 19 Eylül değil, her gün gazi ve şehitler günü olmalı" dedi. Madak, bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilerle birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Gaziler İçin Devlet Desteği

Devletin gaziler için her zaman elinden geleni yaptığını belirten Madak, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu vatan kahramanlarımızın eseridir. Gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı bu milletin hazinesi olarak kabul ediyoruz" diye konuştu. Madak, bu kapsamda şehit ve gazi yakınlarından oluşan 729 kişinin kamuda istihdam edileceğini anımsattı.

Eğlenceli Bir Program

Havalı tabanca atış etkinliğinde birinci olan 15 Temmuz gazisi Sevgül Aydemir, etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirterek ilk kez havalı tabanca atışı yaptığını ifade etti. İkinci olan Kredi Yurtlar Kurumu personeli 15 Temmuz gazisi Emine Aydın Belge ise ilk kez katıldığı etkinlikte keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Başarılarla Dolu Katılım

Etkinliğe ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç de katılarak gazilerle dayanışma içinde olduklarını gösterdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.