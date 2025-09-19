19 Eylül Gaziler Günü'nde Gaziantep ve Çevre İllerde Törenler

19 Eylül Gaziler Günü Türkiye genelinde törenlerle anıldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle 19 Eylül Gaziler Günü anıldı. Kent merkezlerinde gerçekleştirilen yürüyüş, çelenk sunma ve anma programlarında gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Gaziantep

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda bir araya gelen gaziler, protokol üyeleri ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sürdü.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Erdem, gazi olmaktan duyduğu gururu ifade ederek şöyle konuştu: "Biz, vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Biz gazilerin mücadelesi ayrılığı değil, birliğimiz ile kardeşliğimizi büyütmek ve daim kılmak içindir. Biz, bir ve beraber, omuz omuza, gönül gönüle devletimizin yanındayız."

Tören, öğrencilerin şiir okumalarıyla son buldu. Programa Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Gülay Bozan, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Yeni Mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından katılımcılar şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şehit Aileler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan katıldı.

Malatya

Malatya'da il protokolü ve gaziler, Battalgazi Belediyesi önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılar Malatya Şehitliği'ni ziyaret etti. Anma programı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sürdü.

Programa Malatya Vali Vekili Sedat Özdemir, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya gelen kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında valilik binasına kadar yürüdü. Valilik bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve diğer yetkililer katıldı.

Kilis

Kilis’te gaziler Cumhuriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Piyade Teğmen Kürşat İpek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Programa Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Korkmaz ve Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli günün anlamı üzerine konuşma yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra Şeyhadil Şehir Mezarlığı'ndeki şehitliği ziyaret etti. Törene Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, harekat bölgesi komutanları, il jandarma ve emniyet yetkilileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kafede şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi.