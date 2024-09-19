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19 Eylül Gaziler Günü'nü Bursa ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kapsamındaki etkinliklerde duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:37
19 Eylül Gaziler Günü'nü Bursa ve Çevre İllerde Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da Gaziler Günü Töreni

Bursa ve çevresindeki illerde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. Bursa'daki tören, Mihraplı Şehirlik Anıtı'na yapılan çelenk sunumuyla başladı. Törenin ardından bir dakikalık saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, konuşmasında, gazilerin vatan savunmasındaki önemine vurgu yaparak, "Kahraman ecdadımızın mirasçıları olarak, bağımsızlığımız için canını verenlerin izinden yürüyoruz" dedi. Erdem, Türk askerinin cesaret ve azmini, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mukayese etti.

Törenin ardından Mihraplı Şehit-Gazi Dernekleri Yerleşkesi bahçesinde gazilere yönelik bir kokteyl verildi. Etkinliğe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve birçok protokol üyesi katıldı.

Eskişehir'de Gaziler İçin Anma Töreni

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki etkinlik de, Eskişehir Valisi Okan Leblebicier ve diğer yetkililerin çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Başkanı Ekrem Dumlu, günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Törende, Kıbrıs gazisi Mehmet Demir ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Ege Avcı tarafından şiirler okundu.

Çanakkale'de Birlik ve Beraberlik Mesajları

Çanakkale'de gaziler, kutlama programı çerçevesinde Truva Atı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada Vali Ömer Toraman ve diğer protokol üyeleri çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kütahya ve Bilecik'te Duygusal Anlar

Kütahya'daki tören, protokol üyeleri ve gazilerin, Türk bayrakları eşliğinde Zafer Meydanı'na yaptığı yürüyüşle başladı. Burada, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bilecik’te ise gaziler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar kortej oluşturdu.

Her iki şehirde de etkinliklere yerel valiler, belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri katılarak, gazilere olan minnettarlığını ifade etti.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

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