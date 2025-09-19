19 Eylül Gaziler Günü: Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Törenlerle Anıldı

19 Eylül Gaziler Günü Türkiye genelinde törenlerle anıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen törenlerde gaziler yad edildi, çelenk sunumu, saygı duruşu, şiirler ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Sakarya

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende; Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Nazlı Küçükkivan şiir okudu. Etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde Demokrasi Meydanı'ndan Uzun Çarşı girişine kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile son buldu.

Yürüyüşe Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burak Erken, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük

Karabük'te tören, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşle Valilikteki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Anıta çelenkleri Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı sundu.

Tören, saygı duruşu ve Karabük Belediyesi bandosunun seslendirdiği İstiklal Marşı ile devam etti. Öğrencilerin şiirleri sonrası Sabahattin Çorbacı günün önemine dair konuşma yaptı.

Törene; AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Albulkadir Kazan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında katılımcılar Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplandı ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden İzmit Kent Meydanı'na yürüdü. Burada Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada gün boyunca gazi ve şehit aileleriyle birlikte olacaklarını belirterek tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Programa; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Baro Başkanı Kadir Caner Karakadılar, şehit ve gazi dernekleri yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

