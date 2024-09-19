19 Eylül Gaziler Günü Ulusal Birlik ve Beraberlik Mesajlarıyla Kutlandı

Gaziler Günü Törenleri

19 Eylül Gaziler Günü, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu önemli günde, gazilerimizin fedakarlıkları yinelendi ve kahramanlıkları bir kez daha anıldı.

Adana'da Kutlama

Adana'daki tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber katıldı. Çelenk koymanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin’de Etkinlikler

Mersin'de ise Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve TÜMGİS Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören sonrası yapılan 'Gaziler Günü Gurur Yürüyüşü'nde vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü. Vali Pehlivan, "Türkiye Yüzyılı'nda gazi ve şehitlerimizin mirasını yaşatacağız," diyerek hislerini paylaştı.

Hatay'da Anma Programı

Hatay'da da Antakya Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yer aldı. Çelenk sunumundan sonra yapılan konuşmalarda, gazilerin önemi vurgulandı. Vali Masatlı, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Osmaniye’deki Tören

Osmaniye'de ise Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Törene Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet katıldı. Etkinlik, mehter takımı ile yapılan yürüyüşle sona erdi.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.