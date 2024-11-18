19 Kasım 2024 Gündemi: Zirveler ve Önemli Görüşmeler

Gündem Özeti - 19 Kasım 2024

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi resmi törenle karşılayacak. Yılmaz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Yer: Ankara. Program: 10:00 - 10:15 - 12:30 - 16:00 saatlerinde belirlenen etkinlikler gerçekleşecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ödül törenine katılacak. (Ankara/14:30)

TBMM'de CHP, MHP ve DEM Partisi meclis grup toplantıları düzenlenecek. Genel Kurulda iç güvenlik alanındaki düzenlemeleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak. (İstanbul/10:00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Heyeti Açılış Programı'na ve Müteahhitlik Firmalarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek. (Basra)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynayacağı maçı izleyecek. (Niksic/22:45)

Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. (Kocaeli/20:00)

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya'yı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayacak. (İstanbul/19:00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında; Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları yapılacak. (Trabzon/14:00 - İstanbul/16:00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.