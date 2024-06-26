1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

Sigorta girişlerine göre emeklilik kapısı aralanıyor! Tablo güncellendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ EMEKLİLİK TABLOSU

Emekli olmak isteyen vatandaşlar güncellenen emeklilik sistemiyle ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyor. SGK emeklilik süreçleriyle ilgili hesaplama işlemlerini vatandaşların internet sitesi üzerinden yapabilmelerini sağlıyor. Emekli olabilmek için yaş, sigorta süresi ve prim ödemesinin tamamlanması gerekiyor. 10 sene çalışan ya da bu kadar süre prim ödeyen vatandaşlar erken emekli olabiliyor. 9 Eylül 1999 tarihi sonrasında sigortası başlayan kişiler için de kısmi emeklilik fırsatı sunuluyor. Kişi 25 sene sigorta süresi ve 4 bin 500 prim ödemesini tamamlayarak emekli olabiliyor. Bağ Kurlu vatandaşların kısmi emeklilik şartları ise değişkenlik gösterebiliyor.





Aynı zamanda çalışanlara birçok farklı avantaj da sunuluyor. Kadın çalışanlar çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak 2 bin 160 güne kadar ek prim kazanabiliyor ancak doğum borçlanması yapabilmek için çocuğun sağ olması ve doğum sonrasındaki iki sene içinde prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor. Erkek çalışanlar ise askerlik sürelerini prim günlerine ekleyebiliyor. Yaştan emekli olabilmek için 3 bin 600, 4 bin 500 ve 5 bin 400 prim günü ödemesi ve farklı yaş şartlarının taşınması gerekiyor. 24 Mayıs 2002 tarihi ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında şartları taşıyan erkek çalışanlar 56, kadın çalışanlar da 52 yaşında emekli olabiliyor. Siz de sigorta tarihiniz, prim ödeme sayınız ve yaş şartınıza göre emeklilik hesaplama işlemlerini SGK resmi internet sitesi üzerinde yer alan ücretsiz emeklilik hesaplama aracı ile kolaylıkla öğrenebilirsiniz.