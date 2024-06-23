1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Emeklilik kapısı bu sefer de bu vatandaşlar için aralanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ

Geçtiğimiz sene yürürlüğe giren EYT yasasından milyonlarca vatandaş faydalanarak emekli olmuştu ancak bir günle bile yasayı kaçıran vatandaşlar emeklilik hakkını kaybetmişti. Emekli olmak isteyen vatandaşlar yeni düzenlemeleri yakından takip ederken yaş problemi olan vatandaşlar için yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Meclise sunulan kanun teklifinde ev hanımları için emeklilik fırsatı ve Bağ Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi maddeleri yer alıyor.





Eğer düzenleme yürürlüğe girerse prim günü eksik olan Bağ Kurlu vatandaşlar emekli olabilecek. Düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ Kur prim ödemesi eşitlenecek ve 7 bin 200 gün olarak hesaplanacak. Yani Bağ Kurlu küçük esnaf 5 sene erken emekli olma fırsatı yakalayacak. Çalışma fırsatı olmayan ancak emekli olmak isteyen ev hanımları da isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yaparak emekli olabilecek. Prim ödemelerini üçte biri devlet tarafından karşılanacak ve çocuk sayısı ile evlilik sürelerine göre indirimler uygulanacak. Mini EYT olarak adlandırılan kanun teklifinin meclis tatile girmeden onaydan geçmesi ve Erdoğan tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi tahmin ediliyor.