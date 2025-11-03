2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı

2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen 2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi (EGCE-2025), dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Kongre, Ankara Üniversitesi ile merkezi ABD'de bulunan Arama Jeofizikçileri Birliği (Society of Exploration Geophysicists) işbirliğiyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Kapsam ve katılım

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kongrede 24 ülkeden katılımcının bulunduğunu bildirdi. Candansayar, kongrede 100'ün üzerinde bilimsel bildiri sunulduğunu belirterek, jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendislerinin katılımıyla zemin, hasarsız yapı, karbondioksit depolama, metalik maden ve nadir toprak elementleri aramaları ile fay araştırmaları gibi konuların ele alınacağını anlattı.

Kritik madenler ve sürdürülebilirlik

Kongre kapsamında düzenlenen "Yüksek Teknolojiler İçin Vazgeçilmez Kaynaklar: Kritik Madenlerin Geleceği" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner yaptı. Panelde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Dr. Caner Zanbak ve Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz gibi isimler, Türkiye ve dünyada yer bilimleri alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni teknolojiler ve uluslararası işbirlikleri

Candansayar, kongrede yeni algoritmaların ve uygulama örneklerinin katılımcılarla paylaşılacağını vurgulayarak, Hindistan'dan ABD'ye ve Çin'e kadar farklı ülkelerden firmaların kendi yazılımlarını ve yeni sistemlerini tanıttığını ifade etti. Kongrenin, Türkiye'deki akademisyenler ve araştırmacı mühendisler için ortak proje geliştirme fırsatları sunduğunu belirten Candansayar, Avrupa Birliği destekli projelerin ortaya çıktığını ve Türkiye'de bu tür projelerin artması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Süre ve katılımcı profili

Bilim insanları, mühendisler, kamu ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongre, 6 Kasıma kadar devam edecek.

Antalya'da düzenlenen 2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi (EGCE-2025), 24 ülkeden bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Ankara Üniversitesi ve merkezi ABD'de bulunan Arama Jeofizikçileri Birliği (Society of Exploration Geophysicists) iş birliğiyle organize edilen kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar, AA muhabirine açıklama yaptı.