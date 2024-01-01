2 Dakikada Bir Denetlenecek! Şehirler Arası Otobüslerde Yeni Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası otobüslerde araç takip cihazlarının kullanımının başladığını müjdeledi. Yeni uygulama ile birlikte araçların hızı, şöförün dinlenme saatleri, yolcu indirip bindirme düzeni gibi çeşitli birçok veri artık denetlenebiliyor olacak.



Söz konusu sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girerken Bakanlık, araçların anlık olarak tüm araçların hareketlerini görüp takibini yapıyor olacak.

Yeni yılın gelişine birkaç gün kala otobüslere takip cihazları yerleştirmeye başlanırken, Bakanlığın özellikle personelin çalışma ve dinlenme saatlerini denetleyeceği vurgulandı. Çeşitli firmaların araçlarına takip cihazları takılırken, şöförler ve diğer personeller söz konusu uygulamanın sağlıklı bir yolculuk adına kilit önem taşıdığını vurguladı.





Sistem nasıl çalışacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni sistemde cihaz, 4.5 saatlik sürelerde şöföre uyarı veriyor olacak. Bu süre bitmeden 15 dakika önce uyarı gelecek ve şöför değişimi yapılacak. Böylelikle hem şöförün dinlenmesi hem de olabilecek en güvenli yolculuk sağlanacak.

Bir diğer yandan sistem şöförlerin telefonla konuşup konuşmadığı ya da emniyet kemeri takıp takmadığı gibi çeşitli kuralları da takip ediyor olacak. Tüm veriler 2 dakikada bir yenilenerek Bakanlığa ulaştırılacak ve gereken tedbirler alınacak. Bu sayede şehirler arası taşımacılıkta çok daha güvenli bir ulaşım sağlanıyor olacak.