2. el araç satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' kuralının süresi uzatıldı!

Yeni bir yönetmelik değişikliği, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti üzerinde önemli düzenlemeler getiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bu değişiklikle, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralı, ikinci el araç piyasasındaki aşırı fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla daha uzun bir süre boyunca geçerli olacak.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2024'te sona erecek olan düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca, 15 Temmuz 2023'te başlayan ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması kısıtlaması için verilen süre de aynı şekilde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu değişiklikler ile ikinci el araç piyasasında daha adil bir rekabet ortamı oluşturması ve tüketicilerin fahiş fiyat artışlarından korunması amaçlanıyor.