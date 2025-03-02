2 Mart 2025 Gündem Özeti: CHP'den Anma Programı ve Spor Müsabakaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da anma programına katılacak; spor müsabakaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:00
2 Mart 2025 Gündem Özeti: CHP'den Anma Programı ve Spor Müsabakaları

Özgür Özel Bolu'da Anma Programına Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mart 2025 tarihinde Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de bir anma programına katılacak. Özel, programın ardından Paşaköy ile Kılıçarslan mezarlıklarını ziyaret edecek ve Kardelen Meydanı'nda düzenlenecek iftar programında yer alacak. Bu etkinlikler sırasıyla 16.00, 17.30, 17.50 ve 18.50 saatlerinde gerçekleşecek.

Dünya Diplomasi Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Toplantının detayları için Londra’ya hareket edecek.

Öte yandan, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Spor Müsabakaları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında önemli maçlar gerçekleştirilecek. Bugün Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler sırasıyla 13.30, 16.00 ve 20.30 saatlerinde yapılacak.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Geosis Boluspor-Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edecek.

Maç takvimleri çerçevesinde, Nesine 2. Lig 25. hafta karşılaşmaları ve Nesine 3. Lig 22. hafta müsabakaları da tamamlanacak. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları gerçekleştirilecek.

Son olarak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray ve diğer önemli karşılaşmalar oynanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇİMSA ÇBK Mersin maçları öne çıkacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde de Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve diğer karşılaşmalar yapılacak. Hentbol Erkekler Süper Lig'inde ise Beykoz Belediyespor-Güneysu maçı dikkat çekiyor.

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