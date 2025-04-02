DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

2 Nisan 2025 Gündem Özeti: Politikadan Spora Önemli Gelişmeler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın cenaze törenine katılacak. Küresel Engellilik Zirvesi Berlin'de düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:01
2 Nisan 2025 Gündem Özeti: Politikadan Spora Önemli Gelişmeler

Gündemdeki Önemli Gelişmeler

2 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar aşağıdadır:

Politikaya Dair Önemli Etkinlikler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. (Trabzon/12.32)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na katılacak ve Berlin’deki Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Ayrıca, Kapsayıcı Altyapı konulu etkinlikte yer alacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Uluslararası Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşmek üzere Paris'te olacak.

Diğer yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlattığı bildiriliyor.

Spor Dünyasında Bugün

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe ile Galatasaray maçları oynanacak. (Trabzon/17.45, İstanbul/20.45)

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek. (İstanbul/20.45)

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak. (İstanbul/20.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynayacak. (Mersin/18.00)

Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Asseco Resovia ile mücadele edecek. (Rzeszow/19.00)

Bu etkinlikler ve ilişkili gelişmeler, toplumun çeşitli kesimlerini etkileyen önemli anlara tanıklık edecektir.

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan her türlü bilgi, abonelik anlaşması olmaksızın kullanılamaz; hukuki haklar saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
2
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
3
Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü
4
Bakan Tekin'den Boykot Çağrılarına Sert Tepki
5
Bilecik'te Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
6
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'
7
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile Tel Aviv'de Görüştü

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!