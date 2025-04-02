2 Nisan 2025 Gündem Özeti: Politikadan Spora Önemli Gelişmeler

Gündemdeki Önemli Gelişmeler

2 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar aşağıdadır:

Politikaya Dair Önemli Etkinlikler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. (Trabzon/12.32)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na katılacak ve Berlin’deki Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Ayrıca, Kapsayıcı Altyapı konulu etkinlikte yer alacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Uluslararası Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşmek üzere Paris'te olacak.

Diğer yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlattığı bildiriliyor.

Spor Dünyasında Bugün

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe ile Galatasaray maçları oynanacak. (Trabzon/17.45, İstanbul/20.45)

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek. (İstanbul/20.45)

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak. (İstanbul/20.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynayacak. (Mersin/18.00)

Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Asseco Resovia ile mücadele edecek. (Rzeszow/19.00)

Bu etkinlikler ve ilişkili gelişmeler, toplumun çeşitli kesimlerini etkileyen önemli anlara tanıklık edecektir.

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