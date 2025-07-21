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2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

2. Ordu Komutanı Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valisi Şıldak'a resmi ziyarette bulundu ve görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 12:56
2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Orgeneral Ergün'e, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı eşlik etti.

Orgeneral Ergün, Şanlıurfa Valiliği'nde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, valilik şeref defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ardından, Vali Hasan Şıldak ile makamında bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Şıldak, Orgeneral Ergün'e teşekkür etti.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

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