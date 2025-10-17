2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah

2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da

Oyun felsefesi, ironi ve mizah temasıyla sinema ve felsefe buluşması

Sinema Felsefe Derneği ve Sinefilozofi Dergisi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Felsefi Filmler Festivali" bu yıl Ankara'da sinemaseverleri ağırlıyor. Festivalin teması "oyun felsefesi, ironi ve mizah" olarak belirlendi ve etkinlikler felsefe ile sinemayı bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Kült Kavaklıdere'de dün başlayan festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Festival Başkanı Prof. Dr. Serdar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk festivalin İstanbul'da yapıldığını anımsatarak, "1. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali yine bir tema ekseninde geçti. Vivaldi'nin 'dört mevsim'i eşliğinde dört filmi izledik, analiz ettik. Bu yıl ise Ankara'da ikinci festivalimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Öztürk, festivalin bu yılki temasını aktarıp şu ifadeleri kullandı: "Oyun, mizah, ironi kavramlarını 4 yabancı ve 4 Türk filmi eşliğinde hem izleyeceğiz hem de izledikten sonra paneller ve atölye çalışmalarıyla derinlemesine analiz edeceğiz. Bir oyunsal ortam ve oyun dünyasını bu çerçevede düşünmeye, konuşmaya gayret edeceğiz."

Festival programında Rusya, Fransa ve Kazakistan gibi ülkelerin yapımları yer alıyor. Öztürk, "Şahnazarov'un 'Sıfır Kenti' filmi Türk seyircilerinin yeni tanıştığı bir film. Aynı zamanda 'Yellow Cat' adlı Kazakistan filmi de gösterimde. Türk filmlerinden ise 'Gölge Oyunu'nu yeniden sinema salonlarında gösteriyoruz. Ayrıca Tolga Karaçay'ın 'Psychotherapy' adlı filmini de dün gösterdik ve onun üzerinde ayrıntılı tartışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öztürk, festival yaklaşımını şöyle özetledi: "Festivallerde genelde film izlenir ve ardından salon terk edilir. Bizde ise her gösterimin ardından akademisyenler, yönetmenler ve sanatçılarla derin tartışmalar yapılıyor, izleyiciler de katılıyor. Böylece filmi sadece izlemiyoruz, onun dünyasına giriyoruz, içselleştiriyoruz."

Festivalde filmleri genel olarak ticari, felsefi ve melez olmak üzere üç grupta değerlendirdiklerini belirten Öztürk, melez filmlerin hem derin düşünsel katmanlar barındırdığını hem de yalın bir anlatıma sahip olduğunu söyledi. Öztürk, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ın bu türün iyi bir örneği olduğunu" dile getirdi.

Festivalin yoğun ilgiyle başladığını vurgulayan Öztürk, "Ankara'daki ve diğer şehirlerdeki izleyicileri bu şenliğimize davet ediyorum. Burada kendilerine dair sorular soracakları ve cevaplarını alacakları olağanüstü şeyler bulabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Festival, 19 Ekim'de sona erecek.

