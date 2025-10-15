2. Uluslararası Yalova Film Festivali kortejle başladı

Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yalova Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. İki gün sürecek festival, kent merkezinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival katılımcıları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kent Müzesi önünde toplanarak, film gösterimlerinin gerçekleştirileceği AVM önüne kadar yürüdü. Kortejde klasik otomobiller de yer aldı.

Vali Hülya Kaya: Başvurular yoğun oldu

Vali Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada festivale yaklaşık 100'ün üzerinde ülkeden 1143 başvuru aldıklarını belirtti. Kaya, festivali düzenlemelerindeki amaçlarının Yalova'yı bir sanat ve kültür kenti haline getirmek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu. Biz de şaşırdık. Festivalin Yalova'da düzenlenmesi ve Kültür Bakanlığı tarafından destekleniyor olması çok ilgi uyandırdı. Hakikaten bu alanda duayen diyeceğimiz çok kıymetli jürilerimiz var. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, senaristlerimiz var. Özellikle öğrencilerimizle onları buluşturmak istiyoruz. Yalova Üniversitesi'nin çok kıymetli, bununla ilgili çalışan hocalarımız var. Bu senenin mottosu biz birlikte üretiyoruz, birlikte izliyoruz."

Rektör Bahçekapılı'dan destek çağrısı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, festivalin Yalova'nın kültür ve sanat hayatı için önemli bir marka olacağını belirterek üniversite ve diğer paydaşlarla organizasyona destek verdiklerini söyledi. Bahçekapılı, tüm Yalovalıları festivale davet etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin açılış töreni bu akşam gerçekleştirilecek; iki günlük program yarın yapılacak gala ile sona erecek.

