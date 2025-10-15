2. Uluslararası Yalova Film Festivali kortejle başladı

Yalova'da düzenlenen 2. Uluslararası Yalova Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı; 100'ün üzerinde ülkeden 1143 başvuru alındı. Açılış bu akşam, gala yarın.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 18:04
2. Uluslararası Yalova Film Festivali kortejle başladı

2. Uluslararası Yalova Film Festivali kortejle başladı

Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yalova Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. İki gün sürecek festival, kent merkezinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival katılımcıları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kent Müzesi önünde toplanarak, film gösterimlerinin gerçekleştirileceği AVM önüne kadar yürüdü. Kortejde klasik otomobiller de yer aldı.

Vali Hülya Kaya: Başvurular yoğun oldu

Vali Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada festivale yaklaşık 100'ün üzerinde ülkeden 1143 başvuru aldıklarını belirtti. Kaya, festivali düzenlemelerindeki amaçlarının Yalova'yı bir sanat ve kültür kenti haline getirmek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu. Biz de şaşırdık. Festivalin Yalova'da düzenlenmesi ve Kültür Bakanlığı tarafından destekleniyor olması çok ilgi uyandırdı. Hakikaten bu alanda duayen diyeceğimiz çok kıymetli jürilerimiz var. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, senaristlerimiz var. Özellikle öğrencilerimizle onları buluşturmak istiyoruz. Yalova Üniversitesi'nin çok kıymetli, bununla ilgili çalışan hocalarımız var. Bu senenin mottosu biz birlikte üretiyoruz, birlikte izliyoruz."

Rektör Bahçekapılı'dan destek çağrısı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, festivalin Yalova'nın kültür ve sanat hayatı için önemli bir marka olacağını belirterek üniversite ve diğer paydaşlarla organizasyona destek verdiklerini söyledi. Bahçekapılı, tüm Yalovalıları festivale davet etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin açılış töreni bu akşam gerçekleştirilecek; iki günlük program yarın yapılacak gala ile sona erecek.

Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yalova Film Festivali"...

Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yalova Film Festivali" kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kent Müzesi önünde toplanan kalabalık, film gösterimlerinin yapılacağı AVM önüne kadar yürüdü. Kortejde klasik otomobillerde yer aldı.

Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yalova Film Festivali"...

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da 'İzlemek Yetmez' etkinliği sürüyor: Gazze için bağış ve canlı bağlantılar
2
Bursa Nilüfer'de İşletme Müdürüne Silahlı Saldırı: E.Ç. Ağır Yaralandı
3
Çorum'da Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü: Ulaşım Sorunlarına Vurgu
4
Adana'da ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza
5
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
6
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
Mersin'de Akbelen Bulvarı'nda Kaza: 33 AZT 094 Plakalı Otomobil Direklere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor