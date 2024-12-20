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20 Aralık 2024 Gündem Özeti: Bütçe Görüşmeleri ve Spor Etkinlikleri

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından önemli ziyaretler ve spor etkinlikleri gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:00
20 Aralık 2024 Gündem Özeti: Bütçe Görüşmeleri ve Spor Etkinlikleri

Türkiye'de Bugün Neler Olacak?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi görüşmelerinin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek. Bu önemli toplantı, TBMM'de saat 14.00'te başlayacak.

Yasama ve Yürütme Gündemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın ve Karabük şehirlerinde İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları'na katılacak. İlk programı Bartın'da 09.30'da başlayacak, ardından Karabük'teki etkinlik saat 16.00'da gerçekleşecek.

TBMM Genel Kurulunda ise, 2025 yılına ait bütçe üzerindeki son konuşmaları yapacak ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek, ardından sektör paydaşlarıyla önemli bir toplantı yapacak. Bu ziyaret 11.30-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ait piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri, yurt dışı üretici fiyat endeksi ve aralık ayına ait tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak.

Dış Politika Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile önemli bir görüşme yapacak. Diğer yandan, Suriye’deki gelişmeler de dikkatle izleniyor; Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki durum takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin haberler de akışta olacak.

Spor Etkinlikleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarını belirlemek üzere kura çekimini İstanbul'da saat 14.30'da gerçekleştirecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla 20.00'de başlayacak. Ayrıca THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını 20.30'da evinde ağırlayacak. Hentbol Erkekler Süper Lig'de ise Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçı Bursa'da 18.00'de oynanacak.

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