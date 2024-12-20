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20 Aralık 2024 Gündemi: Siyasi Gelişmeler ve Ekonomik Veriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de il kongresine katılacak. TBMM'de bütçe görüşmeleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:00
20 Aralık 2024 Gündemi: Siyasi Gelişmeler ve Ekonomik Veriler

Gündem Özeti

20 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşanacak. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Siyasi Gelişmeler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Artuklu Spor Salonu'na gidecek. (Mardin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi görüşmelerinin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Eğitim ve Ziyaretler

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın ve Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Bartın/09.30-13.30/Karabük/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve ilgili yasalar oylanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Veriler

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Muş/11.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini 10:00'da açıklayacak. (Ankara)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınlayacak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından meydana gelen gelişmeler izleniyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

  • Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları için kura çekimi İstanbul'da yapılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trendyol Süper Lig'de 17. hafta ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak. (Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

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