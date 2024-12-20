20 Aralık 2024 Gündemi: Siyasi Gelişmeler ve Ekonomik Veriler

Gündem Özeti

20 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşanacak. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Siyasi Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Artuklu Spor Salonu'na gidecek. (Mardin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Artuklu Spor Salonu'na gidecek. (Mardin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi görüşmelerinin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Eğitim ve Ziyaretler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Bartın ve Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Bartın/09.30-13.30/Karabük/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Bartın ve Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Bartın/09.30-13.30/Karabük/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve ilgili yasalar oylanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Veriler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , Muş'ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Muş/11.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Muş'ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Muş/11.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini 10:00'da açıklayacak. (Ankara)

10:00'da açıklayacak. (Ankara) Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınlayacak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından meydana gelen gelişmeler izleniyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları için kura çekimi İstanbul'da yapılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

grup müsabakaları için kura çekimi İstanbul'da yapılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol Süper Lig'de 17. hafta ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak. (Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

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