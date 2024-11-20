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20 Bin Öğretmen Adayı İçin Tercih Süreci Bugün Sona Erdi

20 bin öğretmen adayı için tercih süreci, bugün saat 16.00'da sona erecek. Atama sonuçları 23 Kasım'da açıklanacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:34
20 Bin Öğretmen Adayı İçin Tercih Süreci Bugün Sona Erdi

Tercih Süreci 20 Bin Öğretmen Adayı İçin Bugün Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecinin bugün yürürlüğe girdiğini duyurdu. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 16.00

Atama Sonuçları 23 Kasım'da Açıklanacak

20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinin alınarak elde edilen başarı puanları, 25 Ekim'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Ayrıca, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da aynı tarihte ilan edildi.

28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonunca değerlendirildi. Kesinleşen puanlarla oluşturulan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer aldı.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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