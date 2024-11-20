20 Bin Öğretmen Adayı İçin Tercih Süreci Bugün Sona Erdi

Atama Sonuçları 23 Kasım'da Açıklanacak

20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinin alınarak elde edilen başarı puanları, 25 Ekim'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Ayrıca, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da aynı tarihte ilan edildi.

28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonunca değerlendirildi. Kesinleşen puanlarla oluşturulan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer aldı.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.