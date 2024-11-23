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20 Bin Sözleşmeli Öğretmenin Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilir.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:45
20 Bin Sözleşmeli Öğretmenin Atama Sonuçları Açıklandı

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenin Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerimizin atama sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişebileceğini belirtti.

Atama Sonuçları Hakkında Yapılan Açıklama

Bakan Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: "Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eğitimde her zaman öncelik verdikleri ve öğretmenlere destek oldukları için teşekkürlerini sunan Tekin, ayrıca bu anlamlı günde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlere en içten dileklerini iletti.

Yeni görev yerlerine atanan öğretmenlere, ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar dileyen Tekin, "Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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