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20 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Protokol Törenleri

Cumhurbaşkanı ve bakanlardan önemli etkinlikler, yerel ziyaretler ve spor mücadelesi gündemde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:00
20 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Protokol Törenleri

20 Eylül 2024 Gündemi

GÜNDEM / 20 Eylül 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların teslimi tarihinde düzenlenecek törene katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menteşe İlçe Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (Muğla/14.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  1. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin kurulumu ile ilgili işbirliği protokolü imza törenine katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi açılış dersi ve çok sayıda yerel ziyaretlerde bulunacak. (Kırşehir/Nevşehir/09.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ferizli Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak ve Ferizli Tarım Fuarı’nın açılışına katılacak. (Sakarya/14.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Esnaf Odaları Birliği ile yerel esnaflara ziyaret gerçekleştirecek. (Yalova/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  1. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya’da çeşitli toplantılara katılacak. (Konya/10.00/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki projelerin açılışına ve çeşitli yerel ziyaretlere katılacak. (İstanbul/Tekirdağ/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Türkiye İstatistik Kurumu, önemli ekonomik verileri açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

  1. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’a karşı alınan önlemler hakkında gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Müsabakaları

  1. Trendyol Süper Lig 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. (Mersin/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Trendyol 1. Lig 6. haftası, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak. (Erzurum/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
  3. Türkiye, Selanik'te Voleybol Erkekler Balkan Kupası'na katılacak. Arkas Spor, Steaua Bükreş ile mücadele edecek. (Selanik/17.00)
  4. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup aşaması maçlarıyla başlayacak. (Bursa/İzmir/14.00-20.00) (Fotoğraflı)

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