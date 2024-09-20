20 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Protokol Törenleri

20 Eylül 2024 Gündemi
GÜNDEM / 20 Eylül 2024
Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların teslimi tarihinde düzenlenecek törene katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menteşe İlçe Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (Muğla/14.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin kurulumu ile ilgili işbirliği protokolü imza törenine katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi açılış dersi ve çok sayıda yerel ziyaretlerde bulunacak. (Kırşehir/Nevşehir/09.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ferizli Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak ve Ferizli Tarım Fuarı’nın açılışına katılacak. (Sakarya/14.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Esnaf Odaları Birliği ile yerel esnaflara ziyaret gerçekleştirecek. (Yalova/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya’da çeşitli toplantılara katılacak. (Konya/10.00/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki projelerin açılışına ve çeşitli yerel ziyaretlere katılacak. (İstanbul/Tekirdağ/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Türkiye İstatistik Kurumu, önemli ekonomik verileri açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya ve Diplomasi
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’a karşı alınan önlemler hakkında gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Spor Müsabakaları
- Trendyol Süper Lig 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. (Mersin/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Trendyol 1. Lig 6. haftası, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak. (Erzurum/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
- Türkiye, Selanik'te Voleybol Erkekler Balkan Kupası'na katılacak. Arkas Spor, Steaua Bükreş ile mücadele edecek. (Selanik/17.00)
- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup aşaması maçlarıyla başlayacak. (Bursa/İzmir/14.00-20.00) (Fotoğraflı)
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