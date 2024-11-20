20 Kasım 2024: Siyasi ve Spor Gelişmeleri Takipte

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile parti genel merkezinde önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Özel, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni de ziyaret edecek. (Ankara/14.00/15.30/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Gündemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. İYİ Parti Meclis grup toplantısını yapacak. (TBMM/14.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP29 İklim Değişikliği Konferansı çerçevesinde "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak ve Türkiye ile Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek. Uraloğlu, ayrıca basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler dünya genelinde dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Wolfsburg/20.45)

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak. (Bologna/22.30)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny, C Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla rakip sahada mücadele edecek. (Brno/20.00/Zaragoza/22.00)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Halkbank ise Çekya'nın Jihostroj ekibine konuk olacak. (İstanbul/19.00/Ceske Budejovice/20.00) (Fotoğraflı)

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Ziraat Bankkart, Finlandiya'nın VaLePa takımını ağırlayacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.