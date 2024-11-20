20 Kasım 2024: TBMM ve Dünya Gündemi

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), iç güvenlik alanında değişiklikler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişiklik Teklifi hakkında görüşmelere devam edilecek. Ayrıca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesini değerlendirecek. Bunun yanı sıra, İYİ Parti Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü'de düzenlenecek COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında 'Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı' başlıklı Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak. Bakan, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Ayrıca, Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu, bugün ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ve eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan bölgelerine yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından izleniyor.

Spor Gündemi

Spor severler için hareketli bir gün! Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibiyle karşılaşacak. Maç saati 20.45.

Ayrıca, Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak ve bu karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise, ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny takımıyla B Grubu'nda, Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle C Grubu'nda karşılaşacak. Maçlar 20.00 ve 22.00'de oynanacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Vero Volley takımını İstanbul'da ağırlayacak. Maç saati 19.00. Halkbank ise Çekya'nın Jihostroj ekibine konuk olacak, bu maç 20.00'de gerçekleşecek.

Son olarak, Ziraat Bankkart, voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Finlandiya'nın VaLePa takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bu gün, TBMM'deki önemli görüşmeler ve spor müsabakalarıyla Türkiye'nin gündemi oldukça hareketli.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.