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20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başvuruları Başladı

İKSV, 20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu başvurularını açtı. Son tarih 19 Aralık 2024.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:19
20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başvuruları Başladı

20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Köprüde Buluşmalar, 20. yıl dönümünü heyecanla karşılıyor. Bu yıl, İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan program, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İKSV'nin yaptığı duyuruya göre, Film Geliştirme Platformu başvuruları açıldı. Uzun metrajlı kurmaca ya da belgesel projelerin katılımına olanak tanıyan bu platforma, başvurular için son tarih 19 Aralık olarak belirlendi.

Çeşitlilik ve Türler

Bu yılki etkinlik, projelerin çeşitliliğini artırmak amacıyla belgesel, canlandırma, korku, fantastik türler ile çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konularda projelere de kapı aralıyor.

Daha fazla bilgi ve detaylar için film.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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