20 milyon öğrenci için maraton yeniden başlıyor: Yarın ikinci dönem için ders zili çalıyor

İkinci dönem yarın 20 milyondan fazla öğrenci için başlıyor. Öğrenciler, 2 hafta süren yarıyıl tatilini bitirip yarın okullarına dönecek.

20 milyon öğrenci için maraton yeniden başlıyor: Yarın ikinci dönem için ders zili çalıyor
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Yarın okullar açılıyor ve 20 milyondan fazla öğrenci 2 haftalık yarıyıl tatilini geride bırakıp dersbaşı yapacak. İkinci dönemde ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri sınav stresi yaşayacak. YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı ve 26 Şubat'a kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek. Öğrenciler 2 aylık çalışmanın ardından ikinci döneme devam edecek. 8'inci ve 12'nci sınıflar için ikinci dönem sınavlarla dolu olacak. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı 2 Haziran Pazar günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da yapılacak.

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