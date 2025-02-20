20 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Sporda Önemli Gelişmeler

Politik Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirecek. Ayrıca, eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın cenaze törenine katılacak. Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ümit Özdağ (Zafer Partisi Genel Başkanı), Suat Toktaş (Halk TV Genel Yayın Yönetmeni), ve görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı) ile Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı) ile birlikte Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/13.25/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "U-Fest Civil Ankara 2025" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ve ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ile döviz likiditesine dair verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin tarımsal girdi verilerini ve ocak ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksleri ile şubat ayı tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Johannesburg’da olacak. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkesle ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyası

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile İstanbul’da karşılaşacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Fenerbahçe, aynı turnuvada Anderlecht ile deplasmanda mücadele edecek.

(Brüksel/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu beşinci maçında İtalya’yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Villeneuve d'Ascq ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 4'lü finaller çeyrek final rövanşında BKS Bostik ile mücadele edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

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