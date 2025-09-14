20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı KKTC'de

Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren 20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlendi. Etkinlik, Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve tören

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel ile Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarından çok sayıda delege ve misafir katıldı. Kurultay saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Türk dünyasından sanatçılar sahne aldı.

Ödül töreni

Kurultay çerçevesinde gerçekleştirilen törende, Kürşad Zorlu'ya Türk Dünyası Hizmet Plaketi, Erhan Arıklı ile Ersin Güzel'e ise Türk Dünyası Şeref Madalyası takdim edildi. Ödüller, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Delegelerin katılımı

Kurultaya katılan dünyanın 35 farklı bölgesinden gelen gençler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundu.

Açılış konuşmaları

DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel, açılış konuşmasında Türk dünyasının birlik mesajı verdi ve kurultayın amaçlarından birinin gençlere KKTC'yi tanıtmak olduğunu belirtti. Güzel, "Türk dünyası gençleri olarak 'ya hep birlikte var olacağız, ya hep birlikte yok olacağız' felsefesi ile yola çıktık. Türk gençliği olarak ilelebet var olacağız. KKTC'nin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kürşad Zorlu ise küresel kırılmalar, dengesizlikler ve çatışma risklerine dikkat çekti, bölgedeki güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar: "Elbette bizim de içerisinde yer aldığımız bölgemiz, yakın coğrafyamızda bu güvenlik tehdidi ile karşı karşıya. Son dönemde hep birlikte büyük bir kaygı ve endişe ile müşahede ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik mezalimi, saldırıları artık insanlığın durduğu son noktayı gösterircesine bir büyük vahameti ortaya koyuyor ve bölgesel ittifaklar, eski gelenekler çatırdıyor. Yeni ittifaklar peş peşe birbirini gösteriyor, tetikliyor. Böyle baktığınız zaman, özellikle bu yakın coğrafyamızda bütün bu süreçlerin gelişmelerin merkezinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının güneydeki temsilcisi olarak gördüğümüz KKTC var. Bu bakımdan, iki devletimizin uyum ve birlikte kapasiteyi arttırarak yürümesi, işbirliğini sürdürmesi, iki devletin ilişkisinin de ötesinde Doğu Akdeniz'in barış ve huzuru için artık tartışılmaz, vazgeçilmez bir sorumluluk haline gelmiştir."

Zorlu, ayrıca KKTC'nin TDT ve EİT zirvelerinde Cumhurbaşkanı düzeyinde kendi bayrağı ve adıyla temsil edildiğini vurgulayarak bu gelişmelerin geçmişte hayal dahi edilemediğini belirtti ve Türk devletleri ile KKTC arasındaki ilişkilerde yakın zamanda yeni adımların atılacağını söyledi: "Türk devletlerinin, KKTC ile ilişkileri bağlamında güzel gelişmeleri ve adımlarını hep birlikte göreceğiz. Bunun süresi uzun değil, yaklaşmıştır. İnşallah bunlarda gerçekleştiğinde, bugün de hayal edemediğimiz şeylerin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz."

Kapanış

Kurultay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcıları selamlaması ve toplu aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.