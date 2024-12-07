Ödül Töreni Bursa'da Gerçekleşti

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller törenle sahiplerini buldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, Mustafa Yılmaz, "Dayanışma" adlı haber fotoğrafı ile bronz madalya kazandı.

Yarışmanın Mimarı Jülide Orhan'dan Önemli Vurgular

Ödül töreninde konuşan yarışmanın mimarı Jülide Orhan, fotoğrafa olan tutkusunun yıllar önce bir radyoda duyduğu bir sözle başladığını belirtti. Orhan, "Yangında ilk kurtarılması gereken şeyin fotoğraflar olması gerekir," dediği o anı hatırlatarak, fotoğrafların ardında dolu mesajların bulunduğunu vurguladı.

Jülide Orhan, “Fotoğrafları paylaşırken sadece fotoğrafçının kendisine ödül vermedik. O fotoğrafçının bizlerle paylaştığı önemli olayları, kültür, gelenek, adetleri bir görsel köprü kurarak hayata geçirdik,” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Rekor Katılım

Bu yılki yarışmadaki "Birlikte ileriye" teması, 1347 fotoğraf sanatçısının 4 bin 767 eserle katılımını sağladı. Toplamda 60 fotoğraf, çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

Orhan, yarışmanın 20 yıldır uluslararası boyutta düzenlendiğini ve bugüne kadar 47 ülkeden birçok fotoğraf sanatçısından binlerce eserle zenginleşen bir arşiv oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkısıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü muhabiri Mustafa Yılmaz, "Dayanışma" adlı haber fotoğrafıyla TFSF bronz madalya kazandı.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkısıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü muhabiri Mustafa Yılmaz, "Dayanışma" adlı haber fotoğrafıyla TFSF bronz madalya kazandı.