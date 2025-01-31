20 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Cemal Cear Gazze'ye Gönderildi

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensubu Cemal Cear (42), İsrail hapishanelerinde 20 yıl geçirdikten sonra, Hamas ile Tel Aviv arasında gerçekleşen esir takası ile dün özgürlüğüne kavuştu.

Bugün serbest bırakılan 110 Filistinli esir arasında Cear da bulunuyordu. Bu esir takası, Gazze Şeridi'nde yer alan İsrailli kadın asker Agam Berger ile gündeme gelen Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses gibi isimlere karşılık olarak gerçekleştirilmiştir.

Cear, 1983 yılında işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim kentinde dünyaya geldi. İlk olarak İsrail'deki iş yerinde gözaltına alındıktan sonra, 45 gün hapis yattı. Ardından 2005 yılında tekrar tutuklandı ve Tel Aviv’deki bir kulübe saldırıya yardım etmek suçlaması ile ağır sorguya tabi tutuldu. Sonuç olarak, İsrail mahkemesi tarafından 5 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cear'ın, hapis hayatı boyunca eğitimine devam ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Üniversitesi'nden uzaktan eğitimle tarih alanında lisans diploması aldığı da belirtiliyor.

Dün akşam serbest bırakılan Cemal Cear, doğduğu Batı Şeria'dan sürgün edilerek Gazze Şeridi'ne gönderildi. Şu anda Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir hastanede tedavi altına alınmış durumda.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden gelen açıklamaya göre, dün serbest bırakılan 110 Filistinli esir arasında 30’u çocuk, 32’si müebbet ve 48’i ağır hapis cezasına çarptırılmış birçok insan yer aldı. Serbest bırakılan bu kişilerin 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye gönderilmiş durumda.