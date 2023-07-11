2000-2005 yıllarına dikkat! EYT ile emeklilik 5 yıl öne çekilecek: Bu kişilere piyango vurdu

EYT yasası kapsamında prim ödemelerine takıldığı için emekli olamayan vatandaşlarla ilgili yeni düzenlemeler belli oldu. Erken emekli olmak mümkün! Peki nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

Ağır şartlarda çalışan işçiler için bazı şartları yerine getirmeleri halinde erken emeklilik hakkı sunuluyor. Bu düzenlemeyle birlikte işçilerin sağlıklı şekilde emeklilik dönemlerine girmeleri ve sorunlarının hafifletilmesi hedefleniyor. Yıpranma hakları ağır işlerde çalışan ve bedensel ve zihinsel olarak yıpranan kişilere erken emekli olmaları için tanınan haklardır. Bu şekilde ağır işlerde çalışan kişilerin her sene emekliliklerine eklenen gün sayısı değişkenlik gösteriyor. Bazı mesleklerde 60-90 gün, bazı mesleklerde 180 gün yıpranma hakkı veriliyor. Erken emeklilik hakkından faydalanmak için belli prim günlerini doldurmak gerekiyor. Maden işçileri erken emeklilik için 1800 gün, diğer iş kollarında çalışan işçiler için 3600 gün fiili hizmet süresinin doldurulması gerekiyor. Prim günü dolmayan işçiler erken emeklilikten faydalanamıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalı vatandaşlar da erken emeklilikten faydalanabiliyor.





Eğer kişinin doğuştan bir engeli varsa yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilikten faydalanabiliyor. Sonradan rahatsızlığı olan kişilerde de malulen emeklilik veya iş göremezlik gibi imkanlar veriliyor. Bu kişiler için de emeklilikte 10 sene sigorta ve 1800 gün prim ödemesi yapılması yeterli oluyor. İşçiler gibi esnaflar da çalıştıkları sürede rahatsızlık yaşaması durumunda erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Sağlık raporu aldıktan sonra yaş şartına bakılmadan maaş alabiliyor. Malulen emekli olmak için yüzde 60 oranında iş gücü kaybedildiğine dair sağlık raporu alınması gerekiyor. Bağ Kurlu vatandaşlar da maluliyet tespit talebi için kendileri başvuru yapabiliyor. Bağ Kurlu vatandaşların malulen emekliliği için yaş şartı aranmıyor ama en az 10 sene sigorta süresi ve toplam 1800 prim günü ödenmesi gerekiyor. Başka birinin bakımına muhtaç şekilde malul olan vatandaşların sigorta süresine bakılmadan 1800 prim günü ödemesi yeterli sayılıyor. Bağ Kurlu vatandaşların malulen emekli olabilmesi için prim borçları olmaması gerekiyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olanlar 3 bin 600 prim gününü tamamlarsa iş yerine başvuru yaparak istifa ettikten sonra tazminat ödemesi alabiliyor. Bağ Kur'a göre SSK'lı emekliler yüzde 15-16 oranında daha fazla emekli maaşı alıyor. Eğer 1261 günü kendi iş yeriniz dışında SSK'lı olarak tamamlarsanız daha fazla emekli maaşı alabiliyorsunuz. Farklı sigorta kollarında çalışan kişiler emekli olacakları zaman hizmet birleştirme yapabiliyor. Hizmet birleştirme talepleri e-Devlet sistemi üzerinden oluyor. Kamu çalışanları da memuriyet başlamadan önce çalıştıkları yerdeki hizmetlerini birleştirebiliyor.