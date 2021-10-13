2021 Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman?

Magnum bu yıl düzenlemekte olduğu çekilişin ne zaman sona ereceğini ve talihlilerin ne zaman açıklanacağını paylaştı. 2021 yılında düzenlenen çekiliş süresince Magnum çubuklarında yer alan kodlarla birlikte çekilişe katılmak mümkün. Çekilişin sonunda ise iki talihli kişi Porsche marka arabanın sahibi olacak. Magnum’un düzenlediği çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

2021 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum’un 2021 yılında düzenlediği çekilişin sonuçları 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye’de paylaşılacak.

Magnum çekilişi ne zaman?

Magnum’un düzenlemekte olduğu çekiliş sonucu Porsche sahibi olacak olan şanslı iki kişinin belirleneceği tarih açıklandı. Magnum’un Porsche sahiplerinin kimler olacağı bugün belirlenecek. Magnum çekilişi 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00’da belirlenecek. Magnum çekilişi U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda çekilecek ve Porsche’nin kazananları bugün belirlenecek.

Porsche’nin kazananları 16 Ekim 2021 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında paylaşılacaktır. Asıl talihliler ve yedek talihlilerle taahhütlü posta yoluyla iletişime geçilecektir. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Kazanan katılımcının adres bilgileri eksik veya bilinmiyorsa gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.

Kampanyaya girilen her şifre kaç çekiliş hakkı verir?

Kampanyaya katılma sınırı var mı?

Magnum kampanyasının katılma sınırı yoktur, sınırsızdır. Kampanyaya istediğiniz kadar çubuk girerek istediğiniz kadar katılım hakkı kazanabilirsiniz.

Kampanyanın yaş sınırı nedir?

Kampanyaya katılmanın belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Bu çekilişe Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hiz. Tic. Ltd. Şti., Narkoz İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen sınırlara göre 18 yaşından küçükler katılamamaktadır. 18 yaşından küçüklerin katılıp kazanması sonucunda ikramiyeler bu kişilere verilmemektedir.

Kampanyaya gönderilen kısa mesajlar ne kadardır?

Kampanyaya gönderilen kısa mesajlar için Operatörler tarafından belirli ücretler alınmaktadır. Kampanya adına gönderilen mesajlarda Turkcell ve Türk Telekom Mobil KDV ve ÖİV dahil 1,00 TL, Vodafone KDV ve ÖİV dahil 0,65 TL almaktadır. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.

Kazananlar nereye ve ne zaman başvurmalı?

Asil talihliler en geç 31 Ekim 2021’de, yedek talihliler ise en geç 15 Kasım 2021’de kimlik fotokopielri, ikramiye kazandıkalrı okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile birlikte info@u2.com.tr’ye ya da U2 Tanıtım’a şahsen başvurmalıdır. Gerekli belgeler eksiksiz olarak teslim edildiğinde ikramiyeler teslim alınabilir. Bu tarihe kadar gerekli belgeleri sunmayı başaramayan talihliler ikramiyeyi kaybeder. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde kalması katılımcıların sorumluluklarından birisidir. Başvuru ve devir işlemlerinin sonuçlanmasının ardından taahhüt edildiği şekilde ikramiyeler verilecektir.

Kazanılan hediye nakite dönüştürülebilir mi?

Kazanılan hediyeyi nakite dönüştürmek mümkün değildir, mala çevrilememektedir.

Kampanyaya katılım koşulları

Magnum tarafından düzenlenen kampanyaya Türkiye genelinde bulunan satış noktalarından promosyonlu Magnum ürünlerinden alarak ve çubuklarında yer alan şifreleri, ad soyad ve adres bilgileri ile beraber kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj atarak ya da www.magnum.com.tr adresinden indirebilecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamarında yer alan gsm no, ad, soyad ve adres bilgileriyle barber çubukta yer alan şifreyi yazarak kampanyaya katılabilirsiniz.

Göndermiş olduğunuz kısa mesaj, web sitesi veya Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarında aynı şifreyle birden fazla yapılan girişler silinerek, ilk gönderilen şifreli katılım geçerli sayılır. Bilgiler kısmında herhangi bir eksiklik görüldüğünde çekilişe katılım iptal edilir. Katılımda gösterilen bilgilerin ispatı katılımcının hükümlülüğündedir. Web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarıyla yapılan katılımlar ücretsizdir. Kampanya sonucunda iki kazanan belirlenecektir. Kazananlardan birisi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), diğeri ise Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) sahibi olacaktır. 16 Ekim Cumartesi günü açıklanacak olan çekilişin kazananlarının kim olacağı merak konusu. Magnum tarafından düzenlenen kampanya sırasında Magnum çubuklarında yer alan şifreleri yukarıda belirttiğimiz uygulamalara yazarak siz de 2020 Model Porsche Taycanlardan birinin sahibi olabilirsiniz. Kampanya’nın kazananları Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde açıklanacaktır.

