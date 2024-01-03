2023 enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, 2023 yılının Kasım ayında enflasyonun yüzde 3,28 olduğunu bildirmişti. Bu rakam, 5 aylık enflasyonun yüzde 33,66’ya ulaştığını gösteriyordu. TÜİK, bugün de Aralık ayı enflasyonunu açıkladı ve milyonlarca memur ve emeklinin zammını netleştirdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. Bu zam, 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlendi. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 31,5'lik enflasyon farkını da alacak. Bu şekilde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49,77 oranında zam gelmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Yılda iki kez zam alan memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının yanında enflasyon farkı da alıyor. Enflasyon farkı, önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammından fazla olan 6 aylık enflasyon oranını gösteriyor. Bu fark, yeni dönemde verilecek toplu sözleşme zammına dahil edilerek memur zammının nihai oranı belirleniyor. Memurlara Ocak 2024’te yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilecek.