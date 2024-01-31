2023 göçmen kaçakçılığı ile mücadelede büyük başarı: 3 bin 744 şüpheli tutuklandı

2023 yılında göçmen kaçakçılarına karşı yapılan operasyonlarda 10 bin 482 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Bu kişilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, bin 479'una adli kontrol uygulandı.

2023 göçmen kaçakçılığı ile mücadelede büyük başarı: 3 bin 744 şüpheli tutuklandı
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Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yapılan operasyonların sonuçlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 10 bin 482 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, bin 479'una adli kontrol tedbiri uygulandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yapılan operasyonlarda 10 bin 482 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Bu kişilerden 3 bin 744'ü cezaevine gönderilirken, bin 479'una yargılanana kadar adli denetim uygulandı.

371 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN 

Vize veya ikamet süreleri dolan 371 bin 433 yabancı, düzensiz göçmen konumuna düştü. Düzensiz göçe karşı sürdürülen mücadele sayesinde bu yabancılar kendi istekleriyle Türkiye'den ayrıldı.

82 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Ülkelerine geri dönen Suriyeli sayısını 82 bin olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sınırlarda oluşturduğu güvenlik sistemleri sayesinde 223 bin 856 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girmesi engellendi.

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