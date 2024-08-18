2023, İnsani Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Yıl Oldu

AB: 2023, İnsani Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Yıl

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de 10 aydır süregelen insani dramın, 2023 yılını insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl haline getirdiğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamada, işgal altındaki bölgelerde devam eden insani felakete dikkat çekti.

İnsani Yardım Çalışanlarının Rolü

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki insani yardım çalışanlarının kritik öneminin altı çizildi. "Maalesef 2023, insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu ve 2024'te de aynı olumsuz trendin devam etmesi bekleniyor," ifadesine yer verildi.

Ayrıca, yerel insani yardım çalışanlarının öldürülme, kaçırılma ya da yaralanma riskinin en yüksek olduğu grupta bulunduğu belirtilerek, bu kişilerin korunmasının uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Hareket Geçme Zamanı

Borrell ve Lenarcic, AB'nin görevleri sırasında tehditlerle karşılaşan yerel yardım çalışanlarına hukuki ve mali destek sağlamaya yönelik girişimlerinin önemine de değindi. Ayrıca, bu destek taleplerinin çoğunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den yapıldığı kaydedildi.

Son yıllarda bazı devletlerin, uluslararası insancıl hukukun temel normlarına saygısızlık eğilimleri gösterdiğini belirten yetkililer, uluslararası toplumun bu durumu ciddiyetle ele alarak harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.