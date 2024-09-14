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2023 Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 08:42
2023 Kara Yollarında Güncel Durum

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Ülke genelindeki kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları beklenmektedir.

Önemli Güzergahlar ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol durumu bültenine göre;

  • TEM Otoyolu: Saray-Lüleburgaz kavşağındaki 105-110. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü olarak devam etmektedir.
  • Ankara-Niğde Otoyolu: Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametindeki iki şeritli yolun soldan bir şeridi kapatılmış, ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.
  • İzmir-İstanbul Otoyolu: 0-1. kilometrelerinde refüjdeki ışık direklerinin montaj-demontaj işlemleri nedeniyle 21 Eylül’e kadar 23:00-05:00 saatleri arasında sol ve orta şeritler kapatılmıştır.
  • Ankara Çevre Otoyolu: Kıbrısköy Kavşağı’ndaki ikileme çalışmaları sebebiyle Gölbaşı istikametinde sol şerit kapatılmıştır.
  • İstanbul-Şile Yolu: 52-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit kapatılmakta, ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.
  • Kırıkkale-Kırşehir Yolu: 7-8. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yönü trafiğe kapatılarak iki yönlü geçişe izin verilmektedir.
  • Antalya-Burdur Yolu: 2-6. kilometreler arasındaki sol şerit yol yapım çalışmaları nedeniyle kapatılmış, ulaşım sağ şeritten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
  • Malatya-Gölbaşı Yolu: 2-4. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
  • Samsun-Ankara Yolu: 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşıma devam edilmektedir.
  • Bartın-Safranbolu Yolu: 25-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu çalışmalar sırasında sürücülerden dikkatli olmaları ve yol işaretlerine uymaları beklenmektedir.

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