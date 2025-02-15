2023 SİYAD 'Onur' ve 'Emek' Ödülleri Açıklandı

SİYAD, 'Onur' ve 'Emek' Ödüllerini Sahiplerine Sundukça

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından bu yıl 57. kez düzenlenen Türkiye Sineması Ödülleri kapsamında, 'Onur' ve 'Emek' ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Ödül Sahipleri Belli Oldu

SİYAD'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yönetmen Şerif Gören ile oyuncu Hale Soygazi 'Onur Ödülü''nü alacak. Yapımcı Nida Karabol ile yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ise 'Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüller Kime Takdim Edilecek?

Geçen yıl hayatını kaybeden Şerif Gören'in ödülü, usta yönetmenin anısına ailesine takdim edilecek.

Ödül Töreni Detayları

Ödül töreninin tarihi ise 10 Mart'ta gerçekleştirilecek.