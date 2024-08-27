2023'te ABD'deki Sıcaklıklar Nedeniyle En Yüksek Ölüm Oranı

2023'te ABD'de Sıcaklıkların Yol Açtığı Ölüm Sayısı Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1999-2023 yılları arasında artan sıcaklıklar nedeniyle en çok ölümün 2023 yılında gerçekleştiği belirlendi. Bu konu ile ilgili yapılan araştırma, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlandı.

Ölüm Sayısı Rekor Kırdı

Bilim insanları, bu dönemde yüksek sıcaklıkların yol açtığı ölümleri inceledi. Araştırmanın bulgularına göre, 2023 yılı, kaydedilen en sıcak yıl olurken, bu yıl 2 bin 325 kişinin sıcak hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu rakam, araştırma sürecindeki en yüksek ölüm sayısını temsil ediyor.

Ölüm Oranlarındaki Dalgalanmalar

2004-2010 yılları arasında, sıcaklık artışlarına bağlı ölüm oranlarında düşüş gözlemlendi. Fakat 2010'lu yılların başlangıcından itibaren, bu ölümlerin sayısında yeniden bir artış yaşandığı kaydedildi.

Küresel Isınmanın Uzun Dönem Etkileri

Uzmanlar, ülkede yaşanan bu ölümlerin yüksek sıcaklıklar ve küresel ısınma ile bağlantılı olarak artmaya devam edeceğine dair endişelerini dile getirdi. Araştırmalar, önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların ve bu sıcaklıkların yol açtığı ölüm sayısının daha da artacağına işaret ediyor.