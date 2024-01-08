2023'te ağır bilanço: Yıl boyu meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 954 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 2023 yılında trafik kazaları sonucu ölen, yaralanan ve maddi zarar görenlerin sayısı 555 bin 668 oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sayısı 2020 yılına göre yüzde 12 arttı.

Meydana gelen trafik kazalarının 468 bin 812'si şehir içinde, 86 bin 856'sı şehir dışında oldu. Bu kazalarda 2 bin 984 kişi olay yerinde can verdi, 354 bin 323 kişi de yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sayısı 234 bin 992 olarak kaydedildi.

2023 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 77 bin 992'si yan yana çarpışma, 37 bin 521'i yayaya çarpma, 28 bin 106'sı devrilme/savrulma/takla atma, 26 bin 62'si yoldan savrulma, 25 bin 918'i arkadan çarpışma, 13 bin 403'ü karşıdan çarpışma, 10 bin 828'i de engel veya cisimle çarpışma şeklinde oldu.





EN FAZLA KAZA YAŞANAN İL İSTANBUL OLDU

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 99 bin 200'ü tek araçlı, 121 bin 724'ü iki araçlı, 14 bin 68'i de çok araçlı olarak gerçekleşti. Bu kazalarda 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti, 354 bin 323 kişi de yaralandı. En fazla kaza yaşanan il 25 bin 614 ile İstanbul oldu.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en büyük sebebi sürücü hataları olduğu belirtildi. Bu kazalarda 249 bin 776 sürücü kusuru kaydedildi. Ayrıca 25 bin 340 yaya, 3 bin 148 araç, 1754 yolcu ve 940 yol kusuru da kazalara neden olan diğer unsurlar olarak belirlendi.





KAZA NEDENLERİ ARASINDA SÜRÜCÜ HATASI İLK SIRADA

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en büyük nedeni sürücülerin hataları oldu. Bu kazalarda 92 bin 523 sürücü, araçlarını yol, hava ve trafiğe uygun hızda kullanmadı. 37 bin 845 sürücü, kavşak, geçit ve dar yollarda geçiş kurallarına riayet etmedi. 22 bin 807 sürücü, şerit değiştirirken dikkatli olmadı. 22 bin 82 sürücü, önündeki araca arkadan çarptı. 19 bin 678 sürücü, doğrultu değiştirirken kurallara uymadı. 9 bin 836 sürücü de manevra yaparken genel şartları göz ardı etti.

Trafik kazalarına katılan araçların türleri de istatistiklere yansıdı. Buna göre 188 bin 445 araba, 74 bin 92 motosiklet, 54 bin 421 kamyonet, 18 bin 433 motorlu bisiklet, 9 bin 212 minibüs, 9 bin 21 bisiklet, 8 bin 811 çekici, 7 bin 396 kamyon, 6 bin 693 otobüs, 2 bin 992 traktör, 928 özel amaçlı, 425 iş makinesi, 295 ambulans, 163 tanker, 132 arazi taşıtı, 97 tramvay, 53 tren ve 53 at arabası kaza yaptı.

2023 yılında trafik kurallarını ihlal edenlere 21 milyon 234 bin 596 adet ceza kesildi. Trafik polisi ekiplerinin yazdığı cezaların 18 milyon 221 bin 709'u araçların plakalarına, 2 milyon 989 bin 300'ü sürücülere, 20 bin 280'i yolculara, 3 bin 307'si de yayalara verildi. Cezaların toplam tutarı 4 milyar 64 milyon TL oldu.