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2023'te Dünya Genelinde 10,3 Milyon Kızamık Vakası Tespit Edildi

DSÖ'ye göre 2023'te dünya genelinde 10,3 milyon kızamık vakası görüldü ve aşılamada yüzde 20'lik artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:35
2023'te Dünya Genelinde 10,3 Milyon Kızamık Vakası Tespit Edildi

2023'te Kızamık Vakalarında Endişe Verici Artış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023 yılı için dünya genelinde tahminen 10,3 milyon kızamık vakası görüldüğünü ve bu sayının 2022 yılına göre yüzde 20 oranında bir artış yaşandığını açıkladı.

Aşılama Yetersizliği Sorun Olmaya Devam Ediyor

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan yeni raporda, yetersiz aşılama kapsamının kızamık vakalarındaki artışın ana nedeni olduğu vurgulandı. Rapor, 2023 yılında 22 milyondan fazla çocuğun ilk doz kızamık aşısını kaçırdığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde çocukların yalnızca yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısını alırken, yüzde 74'ü önerilen ikinci dozu almayı başaramadı. Kızamığın en bulaşıcı virüslerden biri olması, aşılamanın önemini daha da artırıyor.

Salgınlar ve Aşılama Stratejileri

Raporda, kızamık salgınını önlemek ve toplumları bu virüsten korumak amacıyla her ülkede iki doz kızamık aşısının yüzde 95 veya daha fazla oranında uygulanması gerektiği vurgulandı. Küresel aşılama kapsamındaki boşluklar sonucunda, 2023'te 57 ülkede büyük veya yıkıcı kızamık salgını yaşandı. Salgının Amerika kıtası hariç tüm bölgeleri etkilediği bildirildi.

DSÖ'nün Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde önemli artışlar gözlemlenmiştir. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi.

DSÖ'den Aşılamaya Yatırım Çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kızamık aşısının son 50 yılda diğer tüm aşılardan daha fazla hayat kurtardığını hatırlattı. Ghebreyesus, "Daha fazla hayat kurtarmak ve bu ölümcül virüsün en savunmasızlara zarar vermesini engellemek için nerede yaşarlarsa yaşasınlar, herkes için aşılamaya yatırım yapmalıyız." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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