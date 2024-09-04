2023'te Kolera Salgını Nedeniyle Ölüm Sayısı Yüzde 71 Arttı

Dünya Sağlık Örgütü Kolera Verilerini Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023 yılı için kolera salgınıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023'te bildirilen kolera nedeniyle ölüm sayısı 2022'ye kıyasla %71 oranında artarken, vaka sayısı da %13 yükseldi.

Kriz Derinleşiyor

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında kolera salgınıyla ilgili ciddi bir değerlendirme gerçekleştirdi. 2023 yılı için hastalıkla bağlantılı bildirilen toplam 342 binden fazla kolera vakası ile 2 bin 400 ölüm kaydedildi.

Kolektif Etkiler ve Coğrafi Değişimler

Khatat verilere dikkat çeken Ghebreyesus, çatışmalar, iklim değişikliği, güvenli olmayan su ve sanitasyon sorunları, yoksulluk ve zorla yerinden edilme gibi faktörlerin salgının artışında rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, koleranın coğrafi dağılımında da önemli değişiklikler gözlemlendi. Orta Doğu ve Asya'daki vakalar %33 oranında azalırken, Afrika'daki vakalarda 2 katından fazla bir artış kaydedildi.

Aşı Talebi ve Üretim Sorunu

Küresel kolera krizi, kolera aşılarına ilişkin ciddi bir kıtlık yarattı. Ghebreyesus, 2021 ile 2023 arasında salgına yanıt olarak önceki on yılın toplamından daha fazla aşı talep edildiğini belirtti. Geçen yıl yaklaşık 36 milyon doz kolera aşısı üretilmesine rağmen, bu miktarın etkilenen 14 ülkenin talep ettiği miktarın yalnızca yarısını karşıladığını ifade etti.

Gelecek İçin Öneriler

Ghebreyesus, kolera aşısının tek üreticisinin EUBiologics firması olduğunu belirtirken, diğer üreticilere de aşı pazarına girmeleri konusunda çağrıda bulundu. Aşılama önemli bir araç olmasına rağmen, güvenli içme suyu, sanitasyon ve hijyen şartlarının kolera salgınlarını sona erdirmek ve gelecekteki tehditleri önlemek için kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olduğuna dikkat çekti.