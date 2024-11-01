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2023'te Tüberküloz Teşhisi Rekoru

Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılında 8,2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi koyulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:44
2023'te Tüberküloz Teşhisi Rekoru

Dünya Sağlık Örgütü'nden Tüberküloz Verileri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, 2023 yılında dünya genelinde 8,2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konulduğunu belirtti.

Tüberküloz Olgularında Artış

Ghebreyesus, DSÖ'nün yıllık raporunda, tüberküloz hastalığı ile ilgili olarak 1995 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu vurguladı. 2023'te bildirilen vaka sayısının, Covid-19 pandemi sürecindeki aksaklıklara rağmen, tüberkülozun önlenmesi, teşhisi ve tedavi hizmetlerine erişimin iyileştiğini gösterdiğini belirtti.

Can Kaybı Sayısında Düşüş

Ghebreyesus, tüberküloza bağlı hayat kaybı sayısında üst üste ikinci yıl düşüş görüldüğünü de aktardı.

M Çiçeği Aşılaması Hakkında Gelişmeler

Ayrıca Ghebreyesus, Afrika'da görülen M çiçeği (Mpox) virüsüne karşı aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 50 binden fazla kişinin, ABD ve Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'da aşılandığını dile getirdi.

Aşı Hedefleri

2024 yılı sonuna kadar, M çiçeği virüsünün görüldüğü Afrika ülkelerine 6 milyon doz aşının ulaştırılması planlanıyor. Bu aşılama, küresel ve kıtasal stratejinin bir parçası olarak aşamalı şekilde gerçekleştirilecektir.

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