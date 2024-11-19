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2023'te Türkiye Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı

Bu yıl Türkiye'ye 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu geldi. Kuşadası Limanı, 791 bin yolcu ile liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:33
2023'te Türkiye Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı

Kruvaziyer Turizminde Önemli Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının 10 aylık döneminde Türkiye'deki kruvaziyer yolcu sayısının 1 milyon 766 bin 323 kişiye ulaştığını açıkladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8’lik bir artış gösterdi.

Kuşadası Limanı Zirvedeki Yerini Koruyor

Bakan Uraloğlu, Kuşadası Limanı'nın bu yıl, ocak-ekim döneminde 791 bin 300 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaptığını vurguladı. İstanbul limanları 402 bin 226 yolcu ile ikinci, İzmir ise 153 bin 369 yolcu ile üçüncü sırada yer alıyor.

Kruvaziyer Gemileri ve Limanlar

Ekim ayında Türkiye limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 195 olarak kaydedildi. Bu dönemde gelen yolcu sayısı ise 295 bin 892 kişiye ulaştı. Yılın tamamında limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yıla göre yüzde 3,7 artarak 1112 gemi oldu.

Kültürel ve Turistik Zenginliklerin Tanıtımı

Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizm potansiyelinin en üst seviyede kullanılması için çaba gösterildiğini belirtti. Ayrıca, ulaşım ve turizmin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğunu, limanların dünya çapında kültürel ve turistik zenginlikleri tanıtmak için kritik bir rolü olduğuna dikkat çekti.

Rakamlarla Ekim Ayı

Ekim ayında Kuşadası Limanı, 89 gemi ile liderliği elinde tutmaya devam ederken, İstanbul limanları 34 gemi ile ikinci sırada yer aldı. Bodrum ise 17 gemi ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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