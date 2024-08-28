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2023 Türkiye Vergi Rekortmenleri Açıklandı

2023 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler arasında bankalar ön planda.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:21
2023 Türkiye Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Türkiye'nin 2023 Vergi Rekortmenleri Belli Oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden 100 mükelleften 34'ü isimlerinin açıklanmasını istemedi. Bankalar, bu listede büyük bir yer kaplıyor.

Kurumlar Vergisi Beyanında Büyük Artış

2023 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 1 milyon 111 bin 944 mükellef, kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Bu beyannamelerle birlikte toplam 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 lira matrah beyanı yapılmış olup, bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Bankalar Öne Çıkıyor

Kurumlar vergisi beyan eden mükelleflerin listesinde bankalar ilk 8 sırayı aldı. En yüksek beyan edilen vergi, 22 milyar 747 milyon 942 bin 797 lira ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'na ait. Türkiye Garanti Bankası ikinci sırada, 21 milyar 870 milyon 755 bin 782 lira ile yer aldı. Akbank ise 12 milyar 564 milyon 982 bin 345 lirayla üçüncü sırada.

İlk 10 Mükellef Listesi

Rekortmenler listesinin ilk 10’u şu şekilde:

  • 1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ: 22.747.942.797,03 TL
  • 2. Türkiye Garanti Bankası AŞ: 21.870.755.781,65 TL
  • 3. Akbank Türk AŞ: 12.564.982.344,83 TL
  • 4. Yapı ve Kredi Bankası AŞ: 9.945.739.560,71 TL
  • 5. QNB Finansbank AŞ: 9.208.065.549,46 TL
  • 6. Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ: 9.207.887.298,75 TL
  • 7. Türkiye İş Bankası AŞ: 8.930.485.732,97 TL
  • 8. Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO: 8.145.401.826,82 TL
  • 9. Mercedes-Benz Türk AŞ: 6.279.844.842,80 TL
  • 10. Türkiye Elektrik İletim AŞ: 5.820.245.724,64 TL

Bankacılığın yanı sıra diğer sektörlerden de büyük mükellefler listede yer almakta. Ancak, ilk 100’e girenlerden 34'ü, isimlerinin açıklanmasını istememekte.

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