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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Diyarbakır ve çevresinde yeni eğitim yılına coşkulu bir merhaba! Birçok ilde düzenlenen törenlerle öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:01
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Coşkuyla Açıldı

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt illerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı törenlerle başladı. Diyarbakır'da, Anıtpark'ta düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Kentte toplamda 1794 okulda, 23 bin 427 öğretmen ve 471 bin 323 öğrenci ders başı yaptı.

Şırnak’ta Eğitimin Önemi Vurgulandı

Şırnak'ta Vakıf İlkokulu'nda düzenlenen programda, Vali Cevdet Atay eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, il genelinde 713 okulda, 7 bin 774 öğretmen ve 169 bin 467 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı. Atay, öğretmenlerin çabalarının eğitim seviyesini yükselteceğine inandığını söyledi.

Batman’da Vatan Sevgisi Temalı Açılış

Batman'da Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu'nda yapılan törende, eğitim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye vatan sevgisi" temasıyla açıldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman’da 740 okulda 10 bin öğretmen ile 172 bin öğrenci ders başı yaptığını belirterek, eğitimin süreklilik arz ettiğini ifade etti.

Siirt’te Yeni Okul Açılışı

Siirt'te ilk ders zili, Cumhuriyet İlkokulu'nda Vali Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla çaldı. Kızılkaya, bu yıl 156 derslikten oluşan 12 yeni okulun açıldığını ve eğitim kalitesini artırmak için gereken adımların atıldığını açıkladı.

Mardin ve Bingöl’de Eğitim Heyecanı

Mardin'de Zinciriye İlkokulu'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, öğrencilere yeni yıl için başarılar diledi. Mardin'de 1218 okulda, 235 bin 660 öğrenci için ders zili çaldı. Bingöl ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 57 bin 325 öğrenci için yeni eğitim yılını açtı. Öğrenciler, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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