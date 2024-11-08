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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında İlk Ara Tatil Başladı

Türkiye'deki 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:23
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında İlk Ara Tatil Başladı

Okullarda İlk Ara Tatil

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrencinin katılımıyla başladı. Öğrenciler, 11-15 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatillerini yapacaklar.

Tatil Programı

Ara tatil, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu dönemde öğretmenler, seminerlerini okula gitmeden online olarak tamamlayabilecekler.

Ders Başlangıcı ve Diğer Tatiller

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım tarihinde derslere geri dönecekler. Bu yılın birinci döneminin sonu 17 Ocak 2025 olarak belirlenirken, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

İkinci Dönem ve Ara Tatil

İkinci dönem 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve bu dönemin ara tatili 31 Mart 2025’te başlayıp 4 Nisan 2025’te sona erecek.

Tüm bu döngüler, 9 Eylül tarihinde başlayan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla tamamlanması ile sonlanacak.

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